Un hombre mata a tiros a dos policías en un restaurante de Florida

Un individuo ha abierto fuego este jueves contra dos policías que se encontraban comiendo en un restaurante del estado de Florida, en Estados Unidos, según han informado las fuerzas de seguridad del país, que han señalado que ambos han muerto debido a la gravedad de las heridas.



"Aproximadamente a las 15.00 de la tarde (hora loca) dos agentes del condado de Gilchrist fueron asesinados a tiros en el restaurante Ace China en el centro de Trenton después de que un sospechoso se acercara al local y disparara a los dos efectivos a través de la ventana", han explicado las autoridades en un comunicado.



El Gobierno local ha indicado que se desconocen por el momento los motivos del autor del ataque. "No tengo las respuestas sobre lo que ha sucedido hoy aquí", ha aseverado el sheriff del condado, Robert D. Schultz durante una rueda de prensa.



Las víctimas mortales han sido identificadas como Noel Ramírez, de 30 años y Taylor Lindsey, de 25. Schultz ha afirmado que Ramírez tenía varios hijos y estaba casado, mientras que Lindsey no tenía descendencia.



Los dos eran "lo mejor de lo mejor", según ha manifestado el sheriff, que ha expresado que "eran hombres de integridad y lealtad". "Amaban lo que hacían y estamos muy orgullosos de ellos", ha añadido, según ha recogido el diario local 'The Washington Post'.



La Policía, que ha acudido al lugar de los hechos, ha hallado al tirador muerto en el exterior del local. Schultz no ha dado ningún tipo de detalle sobre la muerte del atacante, pero ha asegurado que se trata sin duda de "un cobarde".



Las autoridades han abierto una investigación para discernir las causas del suceso. "No vamos a hacer de esto un asunto político. ¿Qué esperas que suceda si demonizas a las fuerzas de seguridad hasta este nivel? (...) Lo único de lo que estos hombres eran culpables era de querer protegernos", ha explicado el sheriff.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado sus condolencias tras lo sucedido. "Mis pensamientos, oraciones y condolencias están con los familiares, amigos y colegas de los agentes (héroes) que perdieron su vida en el desempeño de su deber", ha aseverado a través de su cuenta de Twitter.







My thoughts, prayers and condolences are with the families, friends and colleagues of the two @GCSOFlorida deputies (HEROES) who lost their lives in the line of duty today.