Comey no ve a Trump "moralmente capacitado" para ser presidente

El exdirector del FBI James Comey cree que Donald Trump está "médicamente" capacitado para ser presidente de EE UU, pero no "moralmente", y que algunas de sus maneras de hacer política son "mafiosas". Le acusa, además, de tratar a las mujeres como "pedazos de carne".

En plena campaña de promoción de su libro autobiográfico "A higher loyalty" ("Una lealtad mayor"), que se publica esta semana, Comey se despacha a gusto con el magnate, que le despidió en mayo del año pasado por negarse a cerrar la investigación de la "trama rusa". Poco después las pesquisas recayeron en el fiscal especial Robert Mueller.

Trump ataca a Comey a diario desde su red social favorita, tachándole de "soplón", "mentiroso" y "poco inteligente". Pero el exdirector del FMI no se arredra y en una entrevista en la cadena de televisión ABC califica de "locura" su despido, investigado como un posible intento de obstrucción a la justicia.

Durante la entrevista, Comey vuelve a insistir en que Trump le exigió lealtad. "Puede que hubiera sido mejor darle una contestación más explícita, del tipo: 'No puedo prometerle lealtad'. Pero en ese momento, francamente, no se me ocurrió. Y a lo mejor no tuve el valor de hacerlo. Quería terminar la conversación sin verme comprometido", explica.

Expediente Steele

El libro de Comey reavivará también el "expediente Steele", que fue recopilado por el exespía británico Christopher Steele y financiado por el Partido Demócrata. En ese dosier se especula con la posibilidad de que Rusia tenga material comprometedor contra Trump, que habría sido filmado en una sesión de lluvia amarilla con prostitutas rusas en un hotel de Moscú en 2013.