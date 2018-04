La Policía responde a un "tiroteo activo" en la sede de YouTube en California

La policía confirmó que respondía a un "tiroteo activo" en las oficinas de YouTube en California, al tiempo que imágenes mostraban en la televisión local la evacuación de las instalaciones.



"Estamos respondiendo a un tiroteo activo. Por favor mantenerse alejados" del área donde están las instalaciones de esta compañía propiedad de Google, escribió en Twitter la policía de San Bruno.







Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra