Trump retira su oferta de negociar sobre los 'dreamers' y pide una dura ley migratoria

Donald Trump retiró ayer su oferta de negociar sobre el futuro de los miles de jóvenes indocumentados beneficiarios del programa DACA, los llamados "dreamers" ('soñadores'), y reclamó a los republicanos del Senado que aprueben una dura legislación migratoria, aunque sea a costa de usar "la opción nuclear", es decir, cambiando las reglas de la Cámara alta para aprobar la normativa por mayoría absoluta (51 votos), no cualificada (60).

Además, amenazó a México con poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no incrementa su seguridad fronteriza.

"¡No más acuerdos con el DACA!", escribió en la red social Twitter el presidente de Estados Unidos, en una mañana que había empezado con otro tuit deseando una feliz Pascua.

Sin embargo, su mensaje sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) supone un giro en la postura del presidente, dado que hasta ahora Trump había insistido en que quería una solución para los jóvenes indocumentados y había culpado a los demócratas del bloqueo de las negociaciones. Ayer, sin embargo, el mandatario urgió a sus correligionarios a usar la llamada "opción nuclear" para cambiar las leyes del Senado y aprobar una ley migratoria sin contar con los "dreamers", según informa "Efe".

Y urgió una solución: "Los republicanos deben usar la opción nuclear para aprobar leyes duras ahora mismo", escribió Trump en su red social favorita.

Esta opción está en manos del presidente del Senado, el republicano Mitch McConnell, desde el principio, pero hasta ahora el magnate había preferido mantener abierta la opción del diálogo que recurrir a un cambio de reglas que puede depararle críticas entre los propios republicanos.

Grupos de legisladores de los dos partidos estadounidenses han presentado varias veces a Trump propuestas para dar una solución definitiva a la cuestión de los "dreamers", pero el presidente no aceptó ninguna de ellas porque no contenían suficiente dinero para su muro con México o porque no acababan con el actual sistema de reagrupación familiar.

La conclusión del tuit de ayer es que el mandatario norteamericano se ha cansado de usar a los "dreamers" como moneda de cambio para conseguir la financiación del muro con México.

En Twitter, Trump también arremetió contra México y aseguró que, si su vecino no refuerza la seguridad en su frontera sur, acabará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también conocido como Nafta (por sus siglas en inglés) y que EE UU está negociando con México y Canadá.

"México está haciendo muy poco, si no nada, para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con el Nafta. ¡Necesitamos un muro!", dijo Trump.