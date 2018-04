Los enfrentamientos se reanudan en Gaza tras la muerte de 17 palestinos el viernes

Fuentes médicas palestinas informaron ayer de que al menos 13 jóvenes gazacíes habían resultado heridos por disparos de las fuerzas israelíes durante un conato de nuevos enfrentamientos en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza este sábado.

La tensión en la zona seguía ayer siendo enorme, un día después de la celebración de una de las mayores manifestaciones palestinas en los últimos años con motivo del 70ª. aniversario de la Nakba (la declaración del Estado de Israel tras la expulsión de miles de familias palestinas), que dejó 17 palestinos muertos y más de 1.400 heridos, según fuentes médicas de Gaza.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, anunció el viernes que el de ayer sería un día de luto por la muerte de los palestinos, mientras el portavoz del Gobierno, Yusef al Mahmud, resaltó que todas las escuelas, universidades e instituciones públicas cerrarán sus puertas, informó la agencia palestina de noticias WAFA.

Asimismo, Abás pidió protección internacional para los palestinos y destacó que "el número de mártires y heridos durante las manifestaciones populares no violentas subrayan la necesidad de la intervención de la comunidad internacional".

Entre tanto, el Ejército israelí no descarta una intervención militar en la Franja si persisten las manifestaciones y los disturbios en la frontera. Así lo hizo saber el portavoz militar israelí, general Ronen Manelis, en una rueda de prensa tras la violentísima jornada del viernes. "Israel no puede y no permitirá que esto continúe", advirtió Manelis antes de agregar que "nos veremos obligados a responder dentro de la Franja de Gaza", según declaraciones recogidas por la agencia china Xinhua.

En este contexto, el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, acusó a EE UU de obstruir cualquier intento del Consejo de Seguridad de la ONU de condenar los métodos usados por Israel para contener la protesta.

"Estábamos seguros de que Washington obstruiría cualquier esfuerzo en el Consejo de Seguridad respecto a la masacre cometida y que continuará teniendo lugar por parte de Israel", dijo Al Maliki a la agencia china.

El ministro de Exteriores añadió que esta obstrucción de la que acusa a Washington "dejará las cosas claras, para quienes se siguen preguntando sobre el papel de Estados Unidos en la región: Washington está totalmente predispuesto hacia Israel".

Un vídeo difundido a través de las redes sociales generó controversia e indignación. En las imágenes puede verse cómo un joven palestino es abatido por un francotirador por la espalda en Yabalia, cuando huía durante los disturbios del viernes. En la grabación se observa cómo el joven coge un neumático y sale corriendo en dirección opuesta a la valla fronteriza cuando recibe un disparo por la espalda y cae al suelo.