Cambridge Analytica, la compañía que ha puesto contra las cuerdas a Facebook

Facebook se ha mostrado indignada por el escándalo tras la revelación de que los datos de sus usuarios fueron explotados en la campaña electoral estadounidense por la empresa Cambridge Analytica, que decidió suspender a su presidente, en un momento en que las autoridades de varios países pedían explicaciones.



La red social dijo estar "escandalizada" tras haber sido "engañada" por el uso indebido de datos de sus usuarios por parte de la compañía Cambridge Analytica y aseguró "entender la gravedad del problema".



Las autoridades en ambos lados del Atlántico han pedido respuestas a Facebook a medida que crecía el escándalo.



En Estados Unidos, la autoridad reguladora del comercio estadounidense, la Federal Trade Commission (FTC), inició asimismo una investigación y hay abiertos dos procesos en Nueva York y Massachusetts.



Los Parlamentos británico y europeo reclamaron al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que explique cómo fue posible que datos de sus usuarios fueran explotados en la campaña electoral estadounidense por la empresa Cambridge Analytica, que suspendió a su presidente ejecutivo.



Las autoridades de la Unión Europea abordaron este martes el caso Cambridge Analytica (CA). El tema estaba en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes iba a pedir "aclaraciones" a Facebook este martes en Washington.



El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha invitado al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta cuestión ante los eurodiputados.



"Invitamos a Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo. Facebook necesita aclarar ante los representantes de 500 millones de europeos el hecho de que los datos personales no fueron usados para manipular la democracia", dijo Tajani en su cuenta en Twitter.







We've invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. „ Antonio Tajani (@EP_President) 20 de marzo de 2018

Prostitutas y sobornos contra los candidatos

Zuckerberg permanece mudo mientras Facebook se desploma en Wall Street

¿Brexit?

Además, el organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro de esta misteriosa empresa británica que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense,, victoriosa contra todo pronóstico.Supuestamente Cambridge Analyticade Facebook, que luego fueron utilizados para anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Trump."Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso", dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la carta dirigida a Zuckerberg convocándolo a dar explicaciones.Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook,, con los que habría creado un algoritmo para prever eFacebook suspendió a CA la semana pasada tras conocerse quede millones de usuarios como se había acordado.El interés en las actividades de CA se redobló tras la emisión el lunes de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos, entre ellos el presidente ejecutivo, ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.La empresa británica decidió este martes suspender a Nix"Desde el punto de vista de la junta, los recientes comentarios grabados en secreto... y otras declaraciones no representan los valores o las operaciones de la firma, y su suspensión refleja la seriedad con la que consideramos esa violación", dijo la junta directiva de Cambridge Analytica en un comunicado.Los directivos explicaban además algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean", dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Alexander Nix, al periodista encubierto de Channel 4."Explorar en la vida" de los candidatos para hallar trapos suciosdijo Nix al periodista, pero tan efectivo es tenderles trampas y "ofrecerles un trato demasiado bueno para ser verdad, y asegurarse de que se graba en video", añadió.CA se encarga de entregar a empresas y a organizaciones políticas, estrategias y herramientas de comunicación cruciales, basándose en el análisis de datos a gran escala ("big data") y en las nuevas tecnologías.En Reino Unido, la prensa británica empezó a preguntarse sobre el papel que desempeñó la empresa en elsobre la salida de la Unión Europea en 2016, especialmente por los contactos con el movimiento proNix negó haber trabajado con este movimiento, pero uno de sus dirigentes, Arron Banks, dijo lo contrario.Cambridge Analytica ha negado las acusaciones, pero un antiguo empleado dijo que la empresa desarrolló una aplicaciónque sirvió para conseguir información sobre sus amigos, y desarrollar un programa para predecir el voto de los electores e influir en el mismo.La empresa culpa al académico que desarrolló la aplicación, el psicólogo de la Universidad británica de Cambridge Aleksandr Kogan, por haber usado los datos con fines no previstos.Facebook también culpa a Kogan, por haber infringido las reglas al pasar la información a una tercera parte, y asegura quede la red social en 2015.