EE UU, Alemania y Francia apoyan a May en un tenso clima de guerra fría con Rusia

May (a la derecha), durante su visita de ayer a Salisbury, en el sur del Reino Unido. // AFP

Donald Trump, Angela Merkel y Emmanuel Macron se unieron ayer a la primera ministra británica, Theresa May, en la exigencia de que Rusia dé explicaciones satisfactorias sobre el envenenamiento del exespía Serguei Skripal y su hija Yulia con un gas nervioso, el pasado día 4 en Salisbury, en un comunicado conjunto que eleva a tensión de guerra fría las ya de por sí enturbiadas relaciones con el Kremlin.

A tres días de las elecciones presidenciales rusas, en las que el actual mandatario, Vladimir Putin, barrerá ante la ausencia de rivales, Estados Unidos, Alemania y Francia hacen suya la versión de los hechos que la víspera llevó a May a anunciar la expulsión de 23 diplomáticos del Kremlin.

Los cuatro líderes occidentales afirman que "el uso de un agente nervioso de fabricación militar, de un tipo desarrollado por Rusia, constituye el primer uso ofensivo" de un arma de este tipo "en Europa desde la II Guerra Mundial". Y no solo eso: también es "un asalto contra la soberanía de Reino Unido", "una clara violación" de la Convención sobre Armas Químicas "y del Derecho Internacional" y una "amenaza para la seguridad de todos".

Tras señalar que el Reino Unido ha informado detalladamente a sus aliados de que es "altamente probable" que Rusia haya sido la "responsable" de este ataque, los cuatro líderes sostienen que "no hay otra explicación alternativa plausible" y denuncian que Moscú no respondió a las preguntas hechas por Londres.

Así, exigen a Rusia que desvele "por completo su programa Novichok ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas". El "novichok" es el gas nervioso que el Reino Unido asegura que se usó en el ataque a los Skripal, que se debaten entre la vida y la muerte. Pero el viceministro ruso de Exteriores, Serguei Riabkov, aseguró que su país puso fin a los proyectos de desarrollo de agentes químicos tras unirse a la Convención sobre Armas Químicas, en 1997.

Su superior, Serguei Lavrov, dijo que su Gobierno ordenará "sin duda" la expulsión de un número de diplomáticos británicos que no concretó para responder a la medida anunciada el miércoles por May. Y vinculó todo el caso con el "atolladero" en el que la "premier" británica se encuentra por el bloqueo de las negociaciones del "Brexit".

"Se están preparando la medidas de respuesta y serán adoptadas próximamente", afirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, que denunció en este caso las "acusaciones absolutamente absurdas contra Rusia y su pueblo".

Durante una visita a Salisbury, May reiteró que Rusia es la culpable del ataque. Trump, a quien le "parece que los rusos están detrás" de la agresión, prometió ser "duro" con el Kremlin. Macron, de su lado, sentenció: "No hay otra explicación posible". Y la OTAN consideró "inaceptable" lo ocurrido, por lo que debe tener "consecuencias". "Reino Unido no está solo", garantizó.