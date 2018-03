Un avión ruso pierde nueve toneladas de lingotes de oro

Un avión que transportaba una carga de lingotes de un "metal precioso" en Siberia registró un problema al despegue por el que perdió su carga de más de tres toneladas en la pista del aeropuerto, indicaron el jueves las autoridades locales.



El aparato, un An-12 de la compañía Nimbus, se estaba carreteando para el despegue en una pista del aeropuerto de Yakutsk cuando una escotilla del avión se desprendió y una parte de la carga cayó a tierra, anunció el Comité de Investigación.





It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia´s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is