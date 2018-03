Trump visita los prototipos de su muro antiinmigración

| A pesar de que más de un año después de su llegada al poder, el Congreso no ha desbloqueado aún ni un dólar para su construcción, el presidente de EE UU, Donald Trump, viajó ayer a California, estado que se opone a su política migratoria, para inspeccionar los ocho prototipos del muro que quiere construir en la frontera con México. "Para la gente que dice 'no al muro', si no tienes muros aquí, ni siquiera tendrás un país", dijo el mandatario cerca de la frontera en San Diego. Trump inspeccionó ocho modelos a escala real -de nueve metros de altura-, hechos de hormigón y acero. Cada prototipo cuesta más de 300.000 dólares y, según algunas estimaciones, el muro completo podría costar 20.000 millones.