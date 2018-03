Trump cesa a Rex Tillerson como secretario de Estado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cesar al actual secretario de Estado, Rex Tillerson, y nombrar en su lugar a Mike Pompeo, que hasta este martes ejercía como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según ha anunciado el propio mandatario.



"Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico!", ha afirmado Trump, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. El presidente estadounidense ha expresado su agradecimiento a Tillerson por su trabajo y ha avanzado que Gina Haspel será la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Haspel, que hasta ahora era subdirectora de la agencia, será la primera mujer en ponerse al frente de este servicio de Inteligencia. "Felicitaciones a todos", ha concluido Trump.



En un comunicado, el presidente estadounidense se ha declarado "orgulloso" de designar a Pompeo como próximo secretario de Estado y ha destacado su trayectoria. "Mike se graduó el primer en su clase en West Point, sirvió con excelencia en el Ejército estadounidense y se graduó con honores en la Facultad de Derecho de Harvard", ha indicado.



Trump ha dicho que el nombramiento de Gina Haspel como directora de la CIA es "un hito histórico" y ha destacado el gran "respeto mutuo" que ha mantenido con Pompeo durante el año que ambos han trabajado juntos al frente de la agencia.





Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!