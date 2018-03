Trump elogia al líder chino y dice que le gustaría perpetuarse en el poder como él

El presidente de EE UU, Donald Trump, elogió ayer al líder chino, Xi Jinping, por perpetuarse en el poder y admitió que no le importaría hacer lo mismo. "Ahora es presidente de por vida. Presidente de por vida. No, es genial", dijo Trump, según informó la cadena estadounidense CNN. "Y mira, él fue capaz de hacerlo. Creo que es genial. Tal vez tengamos la oportunidad algún día", apuntó.

De la tacada, Trump lamentó no haber investigado a la excandidata demócrata y ex secretaria de Estado Hillary Clinton tras las elecciones presidenciales de 2016, y denunció la existencia de un "sistema amañado" que aún no cuenta con las "personas adecuadas" para reformarlo.

Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que su fiscal general, Jeff Sessions, debería haber abierto una investigación sobre el uso por Clinton de servidores de correo privado en su etapa como secretaria de Estado de Obama. Por esa razón, el magnate ha seguido criticando duramente a Sessions en Twitter para forzar su dimisión.

Por otra parte, Trump sugirió el sábado que Estados Unidos está abierto a mantener conversaciones con Corea del Norte, aunque antes el régimen de Kim Jong-un debería "desnudarse".

"Ahora estamos hablando y, por cierto, llamaron hace un par de días. Dijeron que nos gustaría hablar y yo dije: 'Lo haremos, pero primero tienes que desnudarte, tienes que desnudarte'", relató Trump, en medio de un discurso plagado de bromas, en la cena anual del Gridiron Club, una de las más prestigiosas asociaciones de periodistas de Washington.

"Nos reuniremos y veremos si sucede algo positivo", añadió, sin que quedara claro si el mandatario estadounidense estaba bromeando o si las conversaciones formales entre EE UU y Corea del Norte son inminentes.

"No descartaré conversaciones directas con Kim Jong-un. Simplemente no lo haré", dijo en otro momento, refiriéndose al líder de Corea del Norte. Pero puntualizó: "En lo que respecta al riesgo de lidiar con un loco, ese es su problema, no el mío".