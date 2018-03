Las bases del SPD aprueban por un 66% reeditar la gran coalición con Merkel

Los afiliados del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) avalaron ayer, y por un margen menos estrecho del esperado (66%), la formación de una nueva gran coalición, después de cinco meses de bloqueo político. Al aprobar el pacto suscrito entre los líderes del SPD y de la CDU/CSU de Angela Merkel, las bases socialdemócratas proporcionan a la canciller su cuarto mandato consecutivo, lo que le permitirá igualar la marca de su mentor, Helmut Kohl, que estuvo en el poder dieciséis años.

De los 464.000 militantes del SPD, votó un 78% en la consulta interna. La alta participación y el resultado permiten, si no cerrar, al menos no abundar en la división que sembró entre los afiliados la decisión de la dirección de hacer lo que había prometido no hacer: volver a negociar con Merkel.

Pero eso no quita para que el SPD registrara ayer su resultado más bajo en un sondeo. De acuerdo con una encuesta publicada por el semanario "Bild am Sonntag", elaborado por el instituto demoscópico Emnid a partir de 1.890 entrevistas, solo un 16,5% de los alemanes daría su voto ahora a los socialdemócratas, quienes, pese a quedar segundos por detrás de la CDU de Merkel (33%), solo aventajarían en punto y medio a la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD, 15%).

Hace cuatro años, un 75,96% de los militantes apostaron por formar Gobierno con Merkel.

El líder de las juventudes del SPD, Kevin Kühnert, declarado enemigo de repetir la gran coalición, mostró su decepción con el resultado. "Por supuesto que lo acatamos, no somos malos perdedores, pero ahora toca supervisar de cerca la labor de este nuevo gobierno", advirtió este estudiante berlinés de 28 años que encabezó una sonada movilización a favor del "no". Kühnert está convencido de que el SPD debe recuperarse de su crisis de identidad en la oposición, no en el poder.

En cambio, Merkel aplaudió el "claro resultado" de la consulta interna socialdemócrata. "Felicito al SPD por este claro resultado y espero con ansias una mayor cooperación en beneficio de nuestro país", escribió Merkel en la cuenta oficial en Twitter de la Unión Demócrata Cristiana.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a la canciller alemana y al líder en funciones del SPD, Olaf Scholz. Los ambiciosos planes de reforma de Macron para una mayor integración en la zona euro han quedado en suspenso durante cinco meses debido a la ausencia de Gobierno en Alemania.

"Francia y Alemania trabajarán juntas durante las próximas semanas en nuevas iniciativas para avanzar el proyecto europeo", hizo saber el Elíseo en nota oficial. "Son buenas noticias para Europa", añadió.

El SPD asumirá las carteras de Exteriores, Finanzas, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Familia y Medio Ambiente en un Ejecutivo que estará plenamente operativo el próximo día 15.