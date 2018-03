Tajani, candidato de Berlusconi a "premier" si gana las elecciones italianas de mañana

El actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha aceptado la oferta del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, para asumir el cargo de primer ministro si el centro-derecha gana las elecciones legislativas de mañana, domingo. Así lo anunció el propio Berlusconi el jueves por la noche tras estar seguro de una aceptación que fue confirmada poco después por el propio Tajani: "Doy las gracias al presidente Berlusconi por su estima hacia mí. Le he trasladado la disponibilidad de servir a Italia", declaró.

Tajani, que tiene una calle a su nombre en Gijón desde 2015, mantuvo una intensa vinculación con Asturias siendo vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria. En esa condición medió en 2013 y 2014 con la empresa Tenneco para evitar el cierre de su factoría gijonesa, logrando el mantenimiento de la producción y salvando dos tercios de los 210 empleos que estaban en juego.

La coalición de centro-derecha que lidera Forza Italia, en la que también forman la ultraderechista Liga (antes Liga Norte) y los neofascistas Hermanos de Italia, parte como favorita (37,5%), según la última encuesta permitida, publicada hace quince días, si bien podría no conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Según la nueva ley electoral italiana, que se estrenará mañana, si una coalición alcanza el 40% es premiada con la mayoría absoluta.

Aunque se ha especulado con una posible alianza poselectoral de Forza Italia y el centroizquierdista Partido Democrático (PD), a semejanza de la gran coalición pactada en Alemania, tanto Berlusconi como los demás líderes del centro-derecha desmintieron esta eventualidad el jueves. "Mi compromiso es no abrirnos a un gobierno con la izquierda incluso aunque no haya una victoria del centro-derecha", aseguró Berlusconi, quien actúa de maestro de ceremonias de la coalición, aunque no concurre a las elecciones por encontrarse inhabilitado.

La citada encuesta atribuye la condición de partido más votado al Movimiento 5 Estrellas (M5S), con un 27,8% de los votos, seguido del Partido Democrático (22,6%). El problema de estas dos formaciones es que el M5S concurre en solitario, mientras que el PD lleva unos compañeros de coalición muy débiles.

Sin embargo, expertos en sondeos aseguraron ayer que tanto el M5S como la Liga podrían obtener un resultado mejor del esperado, habida cuenta de que una quinta parte del electorado está indeciso. En concreto, atribuyen al M5S la posibilidad de llegar al 30%, aunque no creen que alcance el 40%. Tampoco descartan que, en el centro-derecha, sea la Liga quien llegue en primer lugar, por delante de Forza Italia, aunque la referida encuesta otorga a los primeros un 16,7%, por un 13,4% de los segundos.