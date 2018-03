May pide flexibilidad a la UE para lograr "el mayor acuerdo de libre comercio del mundo"

May, tras su discurso de ayer en Londres. // AFP

May, tras su discurso de ayer en Londres. // AFP

Un tratado de libre comercio sin precedentes en el mundo. Ese fue el núcleo duro del discurso pronunciado ayer en Londres por la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para exponer sus puntos de vista ante la negociación de la relación futura entre Reino Unido y la UE tras el "Brexit", que deberá consumarse el 29 de marzo de 2019.

La clave de la amplitud que pretende May para el acuerdo de librecambio es que incluya los servicios, lo que seguiría dando un importante acceso a la UE a las empresas radicadas en la City londinense, el mayor centro financiero del mundo, que podría perder esta condición de resultas del "Brexit".

May pidió a la UE "flexibilidad" para emprender el camino de la "divergencia pactada". A cambio, la primera ministra ofreció, aunque sin concreciones, que el Reino Unido permanezca sometido a una parte de las regulaciones comunitarias y que el Tribunal de Justicia de la UE tenga una presencia en el acontecer judicial británico. En estos puntos, May se decantó por una calculada imprecisión para no ponerse claramente en contra a los partidarios del "Brexit" duro y para, a la vez, tratar de ganarse, al menos en parte, las voluntades de los partidarios de permanecer en la UE.

En cualquier caso, quedó claro en su discurso que May rechaza la permanencia en el mercado único y en la unión aduanera, del mismo modo que considera "inaceptable" la propuesta comunitaria de que el Ulster siga formando parte de la unión aduanera, para de este modo evitar el restablecimiento de una "frontera dura" en Irlanda.

Por primera vez en una alocución a sus conciudadanos, May advirtió al país de que habrá sacrificios y concesiones propios de todo proceso negociador, ya que ninguna de las dos partes puede tratar de conseguir "exactamente lo que desea". "Como en cualquier acuerdo comercial, tenemos que aceptar la necesidad de compromisos vinculantes", dijo en referencia a las concesiones sobre reglamentación y justicia.

Esta admisión supone un cambio de tono de por parte de la "premier", a la que Bruselas había reprochado querer todos los beneficios de la UE sin asumir ninguna de las obligaciones. "De uno u otro modo, el acceso a los mercados del otro será menor que hasta ahora", afirmó May.

El negociador jefe de la UE para el "Brexit", Michel Barnier, agradeció la "claridad" del discurso de May, que a menudo ha recurrido durante los últimos meses a las cortinas de humo. La claridad sobre la salida de Reino Unido del mercado único y la unión aduanera, y la admisión de las necesarias contrapartidas, se reflejarán en las directrices del Consejo Europeo sobre el futuro acuerdo", dijo.

Borrador de directrices

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentará el próximo martes a los Estados miembros su proyecto de borrador de directrices para negociar la relación futura con el Reino Unido, según fuentes comunitarias.

Las directrices de negociación europeas estarán basadas en la premisa de que el Reino Unido efectivamente abandonaría tanto el mercado único como la unión aduanera. Está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben las directrices con sus líneas rojas para negociar la relación futura en la cumbre del 22 y 23 de marzo.