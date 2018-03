Tusk reta a May a presentar una solución mejor para el Ulster que la unión aduanera

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, retó ayer a la primera ministra británica, Theresa May, a proponer una solución al escollo irlandés mejor que la permanencia del Ulster en la unión aduanera tras el "Brexit". Esta última es la opción recogida en el borrador de Acuerdo de Salida presentado el miércoles por Bruselas y rechazado por Londres. Para May, la permanencia del Ulster en la unión aduanera es "inaceptable", ya que viola la "integridad territorial" británica.

La propuesta comunitaria pretende resolver al espinoso asunto de la frontera interirlandesa. Todas las partes están de acuerdo en que la isla no debe tener de nuevo una frontera interna, por razones económicas y de mantenimiento del proceso de paz. Sin embargo, nadie ha dado hasta ahora con una solución satisfactoria.

Tusk y May se reunieron en Londres ayer, la víspera de que la líder conservadora pronuncie en la capital británica un discurso en el que se espera que precise sus posiciones sobre este asunto, así como sobre la inminente negociación de un eventual periodo de transición tras la salida británica de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019.

Tusk y May airearon sus diferencias en su reunión de Londres, que transcurrió en un clima "constructivo", según fuentes británicas. Para las fuentes comunitarias, la discusión se mantuvo en "un buen ambiente" y fue "abierta y honesta al abordar las verdaderas dificultades políticas que se esperan". Tusk no dejó de manifestar a su llegada al 10 de Downing Street, la residencia oficial de May, su descontento con la decisión de Londres de abandonar el mercado único y la unión aduanera. De igual modo, resaltó que las "líneas rojas" británicas pueden llevar al restablecimiento de "una frontera dura" en Irlanda.

Un portavoz de Downing Street describió como "positivo" y "constructivo" el encuentro, pero no escatimó críticas. Así, y a pesar del "progreso" en las negociaciones y del compromiso para que el acuerdo preliminar de diciembre se convierta "cuanto antes" en norma legal, Londres y Bruselas siguen discrepando en cuestiones clave.