Los líderes de la UE se niegan a que el cabeza de la eurolista más votada presida la Comisión

Los líderes de la UE no están de acuerdo con el Parlamento Europeo ni con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en que el cabeza de la lista más votada en las elecciones europeas se convierta de modo automático en presidente de la CE. Los mandatarios, reunidos ayer en Consejo Europeo informal en Bruselas, defendieron su derecho a elegir en 2019 al sucesor de Juncker.

Según la legislación comunitaria, cuya interpretación difiere según la institución que la analice, el Consejo Europeo debe proponer al presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de los comicios, y la Eurocámara debe aprobarlo con posterioridad.

Pero los eurodiputados ya han advertido que sólo darán el sí a un candidato que se haya presentado como cabeza de lista de una familia política europea en los comicios de 2019, como ya hiciera en 2014 Juncker por el PPE.

"El Consejo Europeo no puede garantizar por adelantado" que la elección del futuro titular de la Comisión se haga únicamente entre cabezas de lista, advirtió Tusk en rueda de prensa. A su lado, Juncker urgió a no olvidar "demasiado rápido" la "jerarquía", ya que en última instancia es la Eurocámara la que "debe elegir al presidente de la Comisión".

El también ex primer ministro luxemburgués presentó a los dirigentes europeos su idea de fusionar la presidencia de la Comisión y la del Consejo, una propuesta que fue rechazada por estos.

Respecto a la idea, impulsada por el propio Juncker y por el presidente francés, Emmanuel Macron, de crear listas transnacionales para las euroelecciones, que actualmente se basan como máximo en circunscripciones nacionales, los dirigentes acordaron debatirla "más adelante", según Tusk. "Acordamos proseguir la discusión y los trabajos técnicos y jurídicos para que en 2024 estas listas transnacionales sean posibles", indicó a su vez Macron.

Presupuesto

La reunión, a la que no estaba invitada la primera ministra británica, Theresa May, se consagró también al estudio del próximo presupuesto comunitario, que entrará en vigor en 2021 y será el primero después del "Brexit". Tras la cita de los líderes, Tusk ha considerado que la visión que tiene Londres sobre el marco futuro de las relaciones con la UE se basa en una "pura ilusión" y confió en que la primera ministra británica, Theresa May, aclare su posición.

Ambos líderes se verán este jueves en Londres, para abordar los próximos pasos en la negociación del "Brexit", un encuentro que precederá en un día al discurso en el que se espera que May desvele más detalles sobre la estrategia negociadora británica.