Trump reta a Oprah Winfrey a presentarse a las elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la participación de la presentadora Oprah Winfrey en un programa de televisión y le ha retado a presentarse a las elecciones de 2020 para poder "derrotarla", después de que la empresaria descartase públicamente dicha opción.



Winfrey apareció el domingo en el programa de noticias '60 minutes' de CBS para hablar con siete simpatizantes y otros tantos detractores del presidente sobre el primer año de Trump en la Casa Blanca.



"Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien en su día conocí muy bien, entrevistar a un grupo de personas en '60 minutes'. Las preguntas eran tendenciosas y sesgadas y los hechos, incorrectos", ha criticado Trump a través de su cuenta de Twitter.









Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!