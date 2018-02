El autor de ´Fuego y furia´: "Trump es como un muro"

Michael Wolff, el periodista y escritor autor del libro 'Fuego y furia', ha asegurado este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "como un muro" porque "no lee nada" ni "escucha a nadie", al tiempo que ha denunciado que toda su vida y su carrera política han estado centradas en el "acoso" a las mujeres.

"No sabe hacer nada. Lo primero de todo, él no sabe cómo hacer algo. Las cosas básicas... La Presidencia la función clave que tiene en Estados Unidos es absorber la información y gestionarla. Llega una cantidad de información que es un 'tsunami' de información. La información que a mí me llega es que él no lee. Literalmente no lee nada. Simplemente rechaza la información si le llega y la aparta", ha explicado Wolff, que pasó 18 meses en la Casa Blanca siguiendo la gestión de Trump y su equipo.

El periodista y escritor ha subrayado que es "extremadamente difícil" hacerle llegar información al mandatario porque, además de no leer los informes que le dan, "tampoco escucha" a nadie. "Por eso es literalmente como un muro. Es simplemente un hombre que vive en su propia realidad", ha explicado.

Durante la presentación de la edición en español de su libro 'Fuego y furia' en Casa de América en Madrid, Wolff ha asegurado que toda la vida de Trump está centrada en "acosar" a las mujeres. "La principal motivación de la vida y la carrera de Donald Trump ha sido realmente perseguir a las mujeres. Antes se decía perseguir, ahora se define de forma más precisa como el acoso a las mujeres. Él ha estado en todo momento en el negocio de las mujeres. Es lo que ha hecho siempre", ha considerado, antes de dejar claro que pensar que la Casa Blanca podría cambiar al magnate neoyorquino "es irracional".

En varios momentos de su intervención, Wolff ha recalcado que Trump no puede enfrascar al país en nuevas guerras en otros países porque para hacerlo tendría que recibir mucha información para poder adoptar una decisión de tal calibre. En su opinión, el mandatario estadounidense se ha rodeado de generales en su Gobierno para dar sensación de "autoridad" pero no está dispuesto a escucharlos ni a prestarles atención.

El periodista y escritor estadounidense ha asegurado que "los dirigentes republicanos odian" a Trump y ha vaticinado que si los demócratas ganan las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato, las llamadas 'mid-term', impulsarán un proceso de destitución (impeachment) para poner fin a la Presidencia del magnate neoyorquino.



Descarta que Trump pueda ser imputado por conspiración

Sobre la posibilidad de que Trump sea procesado por un delito de conspiración con Rusia, Wolff lo ha descartado con el argumento de que ese delito requiere demostrar una intencionalidad y Trump y su equipo no tenían "ni idea de lo que estaban haciendo". "Son delincuentes de tan baja categoría que no pueden cometer ese delito", ha estimado. Sin embargo, sí ha considerado posible que el presidente y su equipo puedan ser imputados por obstrucción a la justicia. "Ese cargo es real", ha afirmado.

En este sentido, ha pronosticado que el fiscal especial Robert Mueller, encargo de investigar la posible injerencia de Rusia en las últimas presidenciales, entregará al Parlamento un completo informe que podría servir como base para una imputación de Trump por obstrucción a la acción de la justicia.

El reportero ha vaticinado que el "siguiente acto" en la etapa de Trump en la Casa Blanca va a ser "sangriento" porque "todas las fuerzas" van a conjurarse en su contra y "si los demócratas ganan las elecciones" de mitad de mandato en noviembre, pondrán en marcha un proceso de destitución (impeachment) para poner fin a su etapa en la Casa Blanca y podrían llegar a contar con el respaldo de algunos parlamentarios republicanos.

Wolff también se ha referido al papel de Steve Bannon, el que fuera jefe de Estrategia en la Casa Blanca, y ha afirmado que su principal error fue reivindicarse como el principal artífice de la victoria de Trump en las Presidenciales de 2016 porque Trump no acepta que nadie se atribuya un mérito que considera que ha sido suyo.

Tras la salida de Banon y la del republicano Reince Priebus de la Casa Blanca, Trump incorporó como jefe de Gabinete al general retirado John Kelly y, en los últimos tiempos, ha "cambiado de bando" para aproximarse a las posiciones de los dirigentes del Partido Republicano, según Wolff, que ha puesto como ejemplo de ese cambio la reforma fiscal aprobada por Trump.



Cree que los dirigentes republicanos "odian" a Trump



Esta reforma es, a su juicio, el "único logro" hasta el momento de la Presidencia de Trump y está destinada a contentar a los dirigentes republicanos. Sin embargo, el periodista y escritor estadounidense ha asegurado que los dirigentes republicanos "odian" a Trump y ha destacado que él les trata a ellos "con desprecio".

Sobre Jared Kushner, el yerno de Trump, y su hija Ivanka, Wolff ha opinado que los dos tienen "problemas legales" por los que podrían llegar a ser imputados y ha considerado que los líderes republicanos "odian" aún más a estas dos personas de la familia que al propio mandatario.

En cuanto al futuro político de Trump, Wolff ha dicho que suscribe la teoría expuesta por Bannon, que sostiene que hay "un 33 por ciento" de posibilidades de que Trump sea destituido por el Parlamento, el mismo porcentaje de opciones para dimita y otro 33 por ciento de posibilidades de que acabe el mandato.

En todo caso, ha asegurado que no cree que Trump vaya a repetir como candidato en las próximas elecciones presidenciales y ha subrayado que el magnate republicano representa para los electores estadounidenses un claro ejemplo de "experimento fracasado".

Wolff ha hecho estas declaraciones durante el acto de presentación en la Casa América de la edición en español de su libro 'Fuego y furia', de Ediciones Península, en el que relata con testimonios de altos cargos de la Casa Blanca y personas del entorno de Trump cómo es el actual presidente de Estados Unidos y cómo llegó a la Casa Blanca.