Vídeo: Así vivieron los alumnos el tiroteo desde dentro del instituto

Muchos estudiantes del instituto Marjory Stoneman Douglas, en Florida, lograron escapar de la masacre perpetrada por el exalumno Nikolas Cruz escondidos en las aulas. Allí permanecieron hasta que la policía vino a rescatarlos.



El tiroteo tuvo lugar poco después de que terminaran las clases. Un periodista de la CBS estuvo en contacto con una alumna que se encontraba oculta dentro del centro. Esta chica explicó mediante mensajes de móvil que escucharon un ruido muy fuerte y que había compañeros escondidos en un armario.



Los alumnos recogieron con sus móviles el miedo y el estupor que vivieron durante el tiempo que duró el tiroteo.





I have left school early. The situation is being taken care of and the school should be fixed soon. Here is some footage from the blackout. pic.twitter.com/eTkI2FG710