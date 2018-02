Un muerto y varios heridos por un tiroteo en el estado de Utah

La Policía de la ciudad de West Valley, en el estado estadounidense de Utah, ha informado este martes de que se ha registrado un muerto y varios heridos por un tiroteo en las afueras de la localidad de Salt Lake.



"Estamos respondiendo a una serie de avisos sobre un tiroteo con múltiples heridos en el área del Boulevard Parkway, salida 3500W. Los agentes están trabajando en la escena para asegurar la seguridad", han indicado las fuerzas de seguridad en Twitter.



Las autoridades locales han señalado que un adolescente y un hombre adulto han sido hospitalizados en estado grave. El fallecido es un varón.







Parkway shooting update: The deceased is an adult male. One teenaged male & one adult male were transported to a hospital for treatment. We do not have any information on their current condition. However, both sustained serious injuries. (2of2) pic.twitter.com/vogU8jtbeH