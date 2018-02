Macron ofrece incluir "la singularidad de Córcega" en la Constitución francesa

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró ayer en Bastia (Córcega) dispuesto a reconocer incluir "la singularidad" de Córcega en la Constitución francesa, que planea reformar en breve, pero rechazó de plano otras reivindicaciones de los nacionalistas corsos, ganadores de las últimas elecciones regionales con dos tercios de los escaños.

En un discurso muy esperado, Macron se dijo "favorable a que Córcega sea mencionada en la Constitución" para "una forma de reconocer su identidad y anclarla en la República". La reivindicación causa fuerte controversia en Francia, país muy centralista.

A su llegada a la isla, el martes, Macron ya descartó conceder una amnistía a los presos independentistas corsos (miembros del terrorista FNLC, que dejó las armas en 2014). Ayer añadió otras negativas a su discurso, como el rechazo a la oficialidad de la lengua corsa o la aplicación de un estatuto de residente en la isla.

Esta última proposición "no es la respuesta adecuada" a la especulación inmobiliaria, en contra de lo que predican los nacionalistas, dijo Macron. "Cuando suben los precios y se venden los terrenos, son pocas las personas no corsas que se benefician", declaró Macron. Respecto a la lengua, el presidente subrayó que "en la República hay una lengua oficial, el francés", aunque el bilingüismo está "plenamente aceptado".

La coalición dirigente corsa -que alía a autonomistas e independentistas- no pide la independencia de la isla sino un "verdadero estatuto de autonomía". La reacción de la coalición nacionalista fue de decepción ante un discurso que quedó, dijeron, "muy por detrás de las expectativas". Los nacionalistas, que desairaron a Macron al no asistir a un almuerzo oficial, denunciaron que en su intervención la bandera corsa no estaba junto a las de Francia y Europa.

"Fue una ocasión desperdiciada", declaró el autonomista Gilles Simeoni, presidente del Ejecutivo regional. Para su aliado independentista Jean-Guy Talamoni, presidente de la Asamblea, "es una noche triste para Córcega", deploró.