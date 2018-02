La ´nevada del siglo´ cubre Moscú

Las autoridades rusas han llamado al Ejército para afrontar la "nevada del siglo" caída sobre la región de Moscú. La ciudad ha amanecido cubierta por una capa de casi medio metro de nieve que ha impedido la circulación rodada, ha causado retrasos en los vuelos y tumbado unos 2.000 árboles.

Un portavoz del centro meteorológico ruso, Fobos, ha explicado que "la capa de nieve alcanza ahora 43 centímetros", según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik, que subraya que se trata de la mayor nevada en Moscú desde que hay registros.

El alcalde de la capital, Sergei Sobianin, ha afirmado que se trata de "la nevada del siglo" y ha confirmado un muerto por la caída de un poste eléctrico derribado por un árbol. Además hay cinco heridos.

El teniente de alcalde ruso, Piotr Biriukov, anunció anteriormente que entre el sábado y el domingo se había recogido ya la cantidad habitual de precipitaciones correspondientes a un mes. En la noche del domingo se midieron 38 centímetros y las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero.

El Ejército ha confirmado el envío de un centenar de soldados con quitanieves y un camión para colaborar en las labores de reapertura de vías de tráfico. Las autoridades han suspendido las clases en los colegios y han pedido a los ciudadanos que dejen el coche en casa y usen el transporte público.

"Acabo de salir de casa, pero me he caído porque no han limpiado la nieve de las aceras", se ha quejado la moscovita Lilia Belkina. "Es muy difícil cruzar la calle", ha apuntado en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.