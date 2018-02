Ecuador elimina la reelección indefinida y frena la renovación de Correa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha anunciado este domingo que, según los resultados correspondientes al conteo rápido del referéndum celebrado durante la jornada, los votantes se han pronunciado a favor de eliminar la reelección indefinida.



La presidenta del organismo, Nubia Villacís, ha destacado que, con un margen de error del uno por ciento, el 'sí' se ha impuesto en todas las preguntas del referéndum, que ha tomado el cariz de un plebiscito sobre el apoyo al actual mandatario, Lenín Moreno, y su antecesor, Rafael Correa.



De esta forma, el 64,3 por ciento de la población ha votado a favor de "enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo".



El propio Moreno se ha pronunciado minutos después del anuncio del CNE, subrayando que "no volverán ya los viejos políticos". "Tienen la obligación de renovarse", ha resaltado, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.



Asimismo, ha resaltado que la victoria en el referéndum ha sido "contundente", en un mensaje en su cuenta en al red social Twitter. "La victoria del 'Sí' es la victoria del país", ha añadido, junto al 'hashtag' #EcuadorDijoSí.



El mandatario ha hecho además un llamamiento a la unidad, resaltando que "la unidad, la paz y el trabajo deben ser las prioridades de las autoridades". "La confrontación quedó atrás y es hora de volver a abrazarnos", ha zanjado, según ha informado el diario local 'La Hora'.









Hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el Sí. Hoy, todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del Sí, es la victoria del país. #EcuadorDijoSí — Lenín Moreno (@Lenin) 5 de febrero de 2018

Las preguntas del referéndum

El Gobierno de Ecuador ha asegurado que el referéndum no tiene "una dedicatoria especial". Sin embargo, todos han leído en ella el deseo de Moreno de impedir que Correa, una figura aún muy popular en Ecuador, vuelva al Palacio de Carondelet tras un paréntesis de tan solo cuatro años.Correa no tiene duda alguna: "Obviamente que es contra mí". El expresidente sostiene que, de triunfar el 'sí', el Ejecutivo aplicará de forma retroactiva esta enmienda constitucional "para que se cuente la reelección de 2008 y no pueda participar" nunca más en unas elecciones presidenciales.En este sentido, el expresidente ha afirmado tras el anuncio de los resultados del conteo rápido que "no se puede aceptar en un estado de Derecho tamaño rompimiento constitucional".¡Felicitaciones a todos nuestros militantes!, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual. La lucha continúa", ha manifestado en su cuenta en Twitter. "¡Hasta la victoria siempre!", ha remachado.La cuestión de la retroactividad, que el Gobierno no ha querido aclarar, es clave también en la pregunta que propone otra enmienda constitucional "para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes".Este interrogante está consideradoporque su antiguo ministro --y ya ex vicepresidente de Moreno-- Jorge Glas fue condenado el pasado 13 de diciembre a seis años de cárcel por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos tentáculos alcanzan a toda la región.Aunque más oculta, la tercera pregunta, que propone "reestructurar" el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, "" y ampliar sus facultades para que pueda evaluar y cesar a las autoridades que designa, es igualmente una afrenta al 'correísmo'.Las otras cuatro preguntas representan la cara amable del referéndum porque --al menos 'a priori'-- no tienen ramificaciones políticas tan profundas.La más inofensiva es la que sugiere ", en un país y una región donde los abusos sexuales a menores, incluso dentro del hogar, están muy extendidos y gozan de cierta impunidad.Así, por ejemplo, una pregunta propone derogar la llamada Ley de la Plusvalía "en los que sería un intento de Moreno de reconciliarse con la clase media ecuatoriana, ha comentado Ayuso.Las dos restantes abogan por aumentardel Parque Nacional Yasuní, que Correa abrió a la explotación petrolera, y "prohibir sin excepción la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos", para meterse en el bolsillo a las comunidades indígenas, que terminaron dando la espalda a Correa, ha apostillado la experta.Más de trece millones de ecuatorianos, a los que se suman 176.207 desde España, debían responder este 4 de febrero a siete preguntas muy diversas que mezclan temas sociales, económicos y políticos y que, en general, suponen una enmienda total a la era Correa.