Millonarios y aventureros: la ´maldición´ de liderar una marca de deportes extremos

En diciembre de 2015, el fundador de las marcas North Face y Espirit navegaba por las gélidas aguas de la Patagonia chilena. El kayak de Douglas Tompkins volcó y, a sus 72 años, falleció por hipotermia tras naufragar en el lago General Carrera. Poco más de dos años después, el barco de Pierre Agnès, director general de Quiksilver, aparecía varado en la costa sur de Francia sin él abordo. El servicio de guardacostas del país galo anunció hoy la suspensión de la búsqueda.

Agnès desapareció ante las costas de Capbreton este martes, cuando salió a pescar a primera hora de la mañana. Un mensaje sobre la espesa niebla que le rodeaba activó la operación de búsqueda, que encontró el barco vacío y volcado en una playa cercana. Varios botes y cuatro helicópteros salieron a su encuentro, pero el esfuerzo fue inútil.

El CEO de la marca de ropa deportiva tenía 54 años. Fue campeón de surf y dueño de Quiksilver, Roxy y DC Shoes. La desaparición de Agnès recuerda a la muerte de Tompkins, ambos directores de una empresa especializada en deportes de aventura y víctimas de un fatal accidente de navegación. También coinciden las adversidades meteorológicas. Al presidente de NorthFace le perjudicó el fuerte viento que ocasionó olas de tres metros.

Sus compañeros de expedición lograron nadar hasta un islote, pero Tompkins y otros dos miembros de la excursión permanecieron varios minutos en el agua hasta ser rescatados por un helicóptero. A diferencia del resto de participantes, la edad del fundador de la marca de ropa deportiva fue determinante. Su temperatura corporal era de 19 grados cuando fue rescatado.

La vida del exdirector de Billabong también se vio truncada en los últimos años, si bien no tuvo nada que ver con un accidente. Un juzgado condenaba a Matthew Perrin a ocho años de cárcel tras demostrarse que había falsificado la firma de su exmujer para obtener un préstamo de 13,5 millones de libras. Hizo lo mismo con la de su hermano, Fraser Perrin, para figurar como testigo del documento. "Me voy a la cárcel, he hecho cosas terribles", lamentó Perrin.