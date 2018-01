Detenido en Moscú el opositor Navalni en una protesta contra las presidenciales

La policía rusa detuvo ayer en Moscú al opositor ruso Alexei Navalni durante una de las muchas manifestaciones que, a lo largo de todo el país, respondieron a su llamamiento a manifestarse para denunciar las "pseudoelecciones" presidenciales del próximo 18 de marzo, de las que ha sido excluido.

Miles de manifestantes protestaron en más de 120 ciudades rusas, tanto en Rusia central como en Siberia o incluso en el extremo oriente del país, a pesar de temperaturas de 45 grados bajo cero. Según la ONG rusa OVD-Info, al menos 180 manifestantes fueron detenidos en todo el país.

Apenas unos minutos después de haberse unido a sus partidarios en la calle Tverskaya, en el centro de la capital rusa, Navalni fue detenido por una decena de policías y trasladado por la fuerza a un furgón policial, según imágenes difundidas por sus partidarios.

"He sido detenido", escribió Navalni en un tuit. "No quiere decir nada. Venid a Tverskaya. No vendréis aquí por mí, sino por vosotros y por vuestro futuro", añadió. Navalni fue inculpado por "violación de las normas sobre organización de manifestaciones", según indicó la Policía en un comunicado.

A dos meses de los comicios, Navalni había llamado a los rusos a manifestarse con el eslogan "Esto no son elecciones. Esto es un engaño". Manifestarse contra el Kremlin "es nuestra arma política", había declarado en un vídeo el carismático líder. El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, advirtió que las marchas no autorizadas tendrían "consecuencias".

En Moscú unas 4.000 personas, según las estimaciones de la agencia AFP (unas 1.000 según la Policía), participaron en la protesta, que se desarrolló entre un impresionante dispositivo de seguridad. "Estoy aquí para mostrar que no es justo impedir a Navalni participar en las elecciones", declaró Alexandra Fedorova.

En San Petersburgo, alrededor de 1.500 manifestantes gritaron eslóganes en los que pidieron una "Rusia sin Putin", rodeados por un importante dispositivo policial, para luego dispersarse ante las amenazas de las fuerzas del orden. "Quiero un cambio. Estamos cansados de vivir en este pantano. Por eso estoy aquí", explicó Andrei Petrov, de 20 años.

Antes de que comenzaran las principales protestas, las de Moscú y San Petersburgo, la Policía había entrado en la sede moscovita de Navalni para impedir una retransmisión en directo de las protestas a todo el país. La policía arrestó a varios empleados del Fondo de Lucha contra la Corrupción de Navalni.