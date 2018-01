El Sena se desborda en París

La crecida de los ríos amenaza este este jueves a París, donde varios de los muelles del Sena están bajo el agua. El nivel del agua del río parisino llega ya a los 5,40 metros por las continuas lluvias y podría alcanzar a finales de semana los 6,10 metros sobre su nivel de referencia, una altura equivalente a la crecida histórica de junio de 2016, la mayor de los últimos 30 años, que obligó a cerrar temporalmente el Museo de Louvre.





