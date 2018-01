La vida en Rusia es una locura (y estas imágenes lo demuestran)

"Cada día en Rusia es una locura". Así se presenta la cuenta de Twitter 'Only in Russia' ('solo en Rusia', en español), que comparte imágenes, gifs y vídeos sobre situaciones aparentemente cotidianas en el país. No es la única, otras como @CamsRussian ofrecen vídeos sobre incidentes de tráfico que, en la mayoría de casos, terminan con los protagonistas salvándose de milagro.



En los últimos años, se popularizaron los 'memes' y gifs con Vladimir Putin que servían para hacer propaganda sobre la figura del eterno líder ruso. Un ejemplo clásico es el del presidente cabalgando sin camiseta por un bosque. Ahora, el turno parece ser de los propios ciudadanos.







¿Para qué un descapotable?

Who need a roof? pic.twitter.com/c0Xhy3ex7u „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 16 de enero de 2018

Montar en oso

O tirarle nieve

Inauguración oficial

Celebrating the opening of a new manhole. pic.twitter.com/NmkxsQH5zb „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 15 de enero de 2018

Cualquier día se te cruza un tanque

Normal day in Russia. pic.twitter.com/UOUshSVOfR „ Russian Dash Cams (@CamsRussian) 19 de diciembre de 2017

O un coche volador

...o un camión

Close call in Russia. pic.twitter.com/WZm8I7biop „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 14 de enero de 2018

Y cuidado con los adelantamientos

Si se avería el coche, hay servicio de recogida

También para caballos

Towing an illegally parked horse and cart. pic.twitter.com/xUl3JfeTWj „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 6 de enero de 2018

Mejores amigos

Best buds in Russia. pic.twitter.com/9FNWbe9R1n „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 15 de enero de 2018

Un poco de baile contra el frío

The weekend in Russia. pic.twitter.com/hnTjNNq166 „ Only In Russia (@CrazyinRussia) 13 de enero de 2018

Muchas cosas con difícil explicación