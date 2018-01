May planea remodelar su Gobierno de modo inminente

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó ayer inminentes cambios en su gabinete, que, según fuentes citadas por el diario "The Guardian", podrían producirse hoy mismo, lunes. La remodelación responde al efecto dominó provocado por la dimisión en diciembre del principal ayudante de May, Damian Green, acusado de acoso sexual. No se espera que los cambios afecten al núcleo duro del "Brexit".