Macron pone "fin a la hipocresía" y cierra la puerta al ingreso de Turquía en la UE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió ayer "salir de la hipocresía" para reconocer de forma abierta que Turquía nunca será miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Fue al término de un encuentro en París con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien reconoció estar ya "cansado" de esperar la adhesión. Macron propuso, como alternativa al ingreso, al jefe del Estado turco una "asociación" con la UE "a falta de una adhesión".

Durante la conferencia de prensa celebrada al término del desayuno y la reunión, los dos presidentes reconocieron que la perspectiva de una entrada de Turquía a la UE estaba más lejos que nunca.

Turquía está "cansada" de esperar "en la antesala de Europa" desde hace "54 años", declaró Erdogan. "No podemos implorar permanentemente una entrada a la UE", lamentó. En su turno, Macron señaló que las "recientes evoluciones" en Turquía en materia de derechos humanos excluyen con claridad cualquier "avance" en las negociaciones de adhesión. "No estamos de acuerdo sobre la visión de las libertades individuales en este contexto", afirmó el líder francés. Macron expuso ante los medios que planteó a Erdogan "casos específicos" como las purgas de profesores y estudiantes y las detenciones de periodistas y trabajadores de organizaciones no gubernamentales.

El presidente francés invitó a "repensar esta relación no en el marco de un proceso de integración sino quizás de cooperación, de una asociación". El objetivo es "preservar el anclaje de Turquía y del pueblo turco en Europa y hacer que su futuro se construya mirando a Europa y con Europa".

Coincidencia con Merkel

El presidente francés se acerca así a la posición de la canciller alemana Angela Merkel, quien en septiembre se mostró a favor de una suspensión en el proceso de negociación con Turquía.

Este proceso está congelado de facto desde hace varios años, y Erdogan recuerda que 16 capítulos de las negociaciones, de un total de 35, se abrieron sin llegar a cerrarse nunca.