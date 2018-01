El autor del libro sobre Trump desmiente al presidente y dice que lo entrevistó

El autor del polémico libro que analiza el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, Michael Wolff, desmintió ayer la versión del presidente y asegura que habló con él durante la preparación "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump". La obra se ha convertido ya en un superventas pese a las peticiones de los abogados del presidente de que se suspenda su difusión.

"Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, eso no lo sé, pero sin duda no fue extraoficial", aseguró Wolff en declaraciones a la NBC. "Hablé con él después de la toma de posesión. Y ya habíamos hablado antes, pasé unas tres horas con el presidente durante la campaña y en la Casa Blanca", añadió. El autor del controvertido libro sostiene que sus contactos con Trump fueron "bastante significativos", a pesar de que el mandatario asegura que "nunca" habló con el autor de "Fuego y furia...". Para Trump se trata de un libro "lleno de mentiras, distorsiones y fuentes que no existen". "No he autorizado el acceso a la Casa Blanca (y de hecho lo he rechazado muchas veces) al autor del libro falso", sostiene. Wolff replica que Trump resulta el menos indicado para poner en cuestión su historia porque es "un hombre que tiene menos credibilidad que cualquiera que haya pisado la Tierra hasta ahora".