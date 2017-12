El xebófobo Geert Wilders destituye a un candidato por ser de extrema derecha

El ultraderechista holandés Geert Wilders busca a un nuevo candidato para las elecciones municipales de Rotterdam, después de destituir a su primera apuesta, Géza Hegedüs, por afirmar que el problema de Europa está "en los pueblos que no son blancos" y no sólo en los seguidores del Islam. "Wilders es un político que habla contra el Islam, pero nunca le ha gustado que le llamen racista por ello. Y, efectivamente, tiene algunos límites y entre ellos figura que no aprueba el nacionalismo étnico", explica el analista político holandés Diederik Brink.

El candidato destituido, Géza Hegedüs, un exmilitar, afirmó en una entrevista que "el gran error que se comete en los círculos nacionalistas, lo que también se ve con Geert Wilders, es que todo gira alrededor del mahometano".

Para Géza Hegedüs, de origen húngaro, el problema de Europa "trata de algo más que del mahometano, está en los pueblos que no son blancos, los no europeos, y eso hace más complicada" la cuestión, manifiesta.