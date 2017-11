Trump inicia en Japón su gira asiática para aumentar la presión sobre Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió viaje ayer hacia Japón, primera parada de su gira por cinco países asiáticos en la que busca presentar un frente unido con los japoneses contra Corea del Norte. Trump, que comienza un viaje de doce días por Asia, visitará este domingo tanto a las fuerzas estadounidenses como a las japonesas en la base aérea de Yokota.

En su visita a Japón, Trump también jugará al golf con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, con quien visitará después a las familias de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. Además, el mandatario estadounidense tendrá un llamado estatal con la familia imperial japonesa en el Palacio Akasaka.

La gira de Trump se basará en el comercio y en la forma de reunir más presión internacional sobre Corea del Norte para que renuncie a las armas nucleares.

"Hablaremos sobre el comercio", señaló el presidente este pasado viernes. "Hablaremos obviamente de Corea del Norte. Vamos a contar con la ayuda de muchas personas y países y veremos qué sucede, pero creo que vamos a tener un viaje muy exitoso. Hay mucha buena voluntad", agregó.

Acompañado por su esposa Melania en una parte del viaje, la gira de Trump por Asia es la más larga realizada por un presidente estadounidense desde George H.W. Bush en 1992. Además de Japón, visitará Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.

Precisamente, el expresidente George H. W. Bush asegura en un nuevo libro que el actual mandatario, Donald Trump, es "un fanfarrón" que actúa guiado por su ego, y confirma que en las elecciones de 2016 votó por la candidata demócrata, Hillary Clinton, y no por el aspirante de su partido.

Bush hijo

Su hijo, el también exmandatario George W. Bush (2001-2009), pensó durante la campaña electoral que Trump no sabía "lo que significaba ser presidente", según un libro que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre y sobre el que la cadena de televisión CNN y el diario "The New York Times" adelantaron ayer algunos detalles.

Los comentarios los hicieron ambos expresidentes durante la campaña electoral, en un momento en el que la mayoría de las encuestas daban la victoria a Clinton.

En el libro, llamado "The Last Republicans" ("Los últimos republicanos") y escrito por el historiador Mark Updegrove, el patriarca de los Bush, que presidió Estados Unidos entre 1989 y 1993, confirma que votó por Clinton, un rumor que había circulado las semanas previas a las elecciones.

Bush hijo, por su parte, votó en blanco, algo que ya reveló su oficina el mismo día de las elecciones, en noviembre pasado.

Ambos expresidentes compartieron el año pasado con Updegrove lo que opinaban sobre Trump: en mayo de 2016, Bush padre le dijo claramente que no le "gustaba" el candidato que su partido había elegido para ocupar la Casa Blanca.