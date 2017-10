El ex presidente George Bush padre pide disculpas a la actriz que le acusa de tocarle el trasero

La actriz estadounidense Heather Lind acusó al ex presidente George Bush padre (1989-1993) de haberle tocado el trasero en dos ocasiones mientras le decía una "broma obscena" en Houston (Texas, EEUU) en una gira promocional de una serie en la que trabajó, informó hoy la revista People.

Lind, de 34 años, explicó en una publicación de la red social Instagram, actualmente eliminada, que el incidente tuvo lugar mientras posaba para una foto con Bush padre durante la promoción de la serie televisiva "TURN: Washington's Spies" en el año 2014, según recogió la revista.

La actriz detalló que ella estaba de pie al lado del expresidente, que tiene 93 años, cuando él "le tocó por detrás" en dos ocasiones desde la silla de ruedas con su esposa, Barbara Bush, al lado y le dijo una "broma obscena". La actriz concluyó su publicación con la etiqueta "me, too" ("yo también), una campaña contra las agresiones sexuales que inundó las redes en la última semana y en la que mujeres comparten historias personales de acoso sexual.

El portavoz de Bush padre, Jim McGrath, señaló en un comunicado que el expresidente "nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría intencionalmente angustia a nadie". "(Bush padre) se disculpa sinceramente si su intento de humor ofendió a la señora Lind", añadió.

En la publicación de Instagram de Lind, que fue compartida en su cuenta oficial, la actriz aseguró estar "perturbada" después de ver una foto de Bush estrechando la mano del ex presidente Barack Obama este fin de semana durante un concierto para recaudar fondos para las víctimas del huracán Harvey, organizado por los cinco expresidentes vivos del país."Lo que me consuela es que yo también puedo usar mi poder, que en realidad no es tan diferente del de un presidente", escribió Lind, que dijo poder representar un cambio positivo con ese gesto.