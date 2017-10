Un juez federal de Hawái bloquea la tercera versión del veto migratorio de Trump

Un juez federal de Hawái bloqueó ayer, horas antes de que entrara en vigor, la tercera versión del veto migratorio ideado por el Gobierno de Donald Trump para impedir la entrada a EE UU a ciudadanos de ciertos países. La orden procede del juez Derrick K. Watson, de Honolulu, que ya falló contra las anteriores tentativas. En opinión de Watson, este veto "presenta los mismos problemas" que los otras dos: "no ofrece pruebas suficientes de que la entrada de más de 150 millones de personas de estos seis países perjudica los intereses de EE UU". Watson se pronunció únicamente sobre la prohibición impuesta a los nacionales de Irán, Chad, Libia, Siria, Yemen y Somalia, de acuerdo con el 'New York Times'. La orden ejecutiva también abarca a funcionarios de Corea del Norte y Venezuela pero en estos casos no ha sido recurrida ante la justicia. Los otros dos vetos migratorios, que originalmente se ceñían a países de mayoría musulmana, fueron frenados también en tribunales federales si bien el Supremo dio luz verde a algunas medidas.