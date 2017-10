May asigna recursos para preparar un "Brexit" sin acuerdo con la UE

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció ayer la asignación de nuevas partidas para que el Reino Unido prepare planes de contingencia que incluyan la posibilidad de abandonar la UE sin un acuerdo con Bruselas. Las declaraciones de May llegan al día siguiente de que Bruselas lanzase una dura advertencia: "El 'Brexit' no es un juego, no lo olviden", dijo el martes el negociador de la Unión, Michel Barnier.

El lunes May aseguró en la Cámara de los Comunes que ya se ha dialogado todo lo que había que dialogar sobre la salida de Reino Unido y que, por lo tanto, hay que empezar a hablar de la futura relación bilateral. "La pelota está ahora en el tejado de la UE", dijo May.

La UE y Reino Unido celebran esta semana su quinta ronda negociadora, sin avances palpables sobre el estatuto de los comunitarios, la factura británica y la frontera interirlandesa, tres asuntos clave que Bruselas quiere ver despejados antes de pasar a la segunda fase.