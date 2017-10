Los vídeos del ataque de Las Vegas

Un ataque con armas de fuego contra los espectadores de un concierto junto a un casino en Las Vegas (EEUU) ha dejado al menos dos muertos y 24 heridos. El tiroteo se produjo en los alrededores del Casino Mandalay Bay.



Durante el ataque, espectadores del recital pudieron grabar las escenas de pánico en vídeos en los que se pueden escuchar ráfagas de armas automáticas. Esos son algunos de los vídeos publicados en las redes sociales:





DEVELOPING: Multiple reports of active shooter at Mandalay Bay Casino in Las Vegas; numerous injured pic.twitter.com/5g8jNSyIKp