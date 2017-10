Stephen Paddock, "un tipo cualquiera"

El hermano del sospechoso del tiroteo de Las Vegas, el peor de la historia de EEUU con 50 muertos y más de 400 heridos, dijo hoy a los medios que la familia nunca sospechó nada y que las autoridades "no encontrarán secretos en su pasado".



"No tenemos ni idea de cómo pudo ocurrir esto", afirmó Eric Paddock a varios medios locales a las puertas de su casa en Florida.





Tiroteo en Las Vegas. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Más de 10 rifles en su habitación

Matanza en Las Vegas, 50 muertos y 200 heridos. Él asesino #StephenPaddock 64 años se mató antes de ser capturado. pic.twitter.com/zhm2hJ6Sc4 „ Antonio (@AlfidioValera) 2 de octubre de 2017

Momento del tiroteo durante el festival country. Vídeo: Twitter/@AlfidioValera

Su hermano, Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años,del piso 32 del hotel Mandala Bay de Las Vegas a las 22.08 del domingo hora local (05.08 GMT del lunes) contra una multitud de más de 22.000 personas que asistían en la calle a un concierto de un festival country.A Paddock, del que apenas ha trascendido información, los agentes lo encontraron muerto en la habitación de su hotel, por lo que consideran que se suicidó tras cometer la matanza.El hermano del atacante dijo que la familia "no entiende" cómo pudo hacer algo así, ya que Paddock eray "no hay secretos en su pasado"., comentó, entre lágrimas y con dificultad para hablar por la emoción."Cuando investiguen su vida verán que no hay nada que encontrar", agregó.Los reporteros le preguntaron si su hermano tenía alguna enfermedad mental y él dijo categóricamente que no.De la vida de su hermano solo contó que se había jubilado en Las Vegas porque le gustabanLa Policía local informó hoy en su última rueda de prensa de que el atacante había estado alojado en el hotel desde el 28 de septiembre y que era residente de la ciudad de Mesquita, a una hora de Las Vegas.En la habitación de su hotel encontraron más de 10 rifles, detalló el jefe de ese cuerpo policial, Joe Lombardo, pero aún no han confirmado si, como apuntan los medios en base a las grabaciones del suceso, atacó con un arma automática, un tipo de arma de fuego que dispara continuamente manteniendo apretado el gatillo.dijo el portavoz de la Policía, quien confirmó que el atacante actuó solo.Según medios locales, la Policía interrogó a la novia del sospechoso,de 62 años, pero considera que no tuvo nada que ver con la matanza.Eric Paddock confirmó a los medios que Danley era la pareja de su hermano y aseguró que ella no podría participar de nada así, porque esTras registrar la casa del atacante en Mesquite, el portavoz de la policía de esa ciudad, Quinn Averett, dijo a los medios quedonde "no hay nada fuera de lo ordinario"."Creo que había armas y munición en la parte de abajo, pero no puedo dar detalles", agregó.Sobre si el sospechoso tenía ficha policial, el portavoz dijo que no.El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) informó de que en estos momentos no se teme por nuevas "tras el tiroteo pero, de todos modos, se han aumentado las medidas de seguridad en lugares públicos y las fuerzas del orden tomarán precauciones adicionales.