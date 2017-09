Ascienden a 238 los muertos en el terremoto de México

El balance de víctimas mortales como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur de México ha ascendido a 238, según el último balance oficial.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha indicado en rueda de prensa que en la capital del país el número de fallecidos ha aumentado a 108 en las últimas horas.

Previamente, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, había cifrado en 230 los fallecidos, indicando que en Ciudad de México habían muerto cien personas.

A los muertos en la capital del país se suman 69 en Morelos, 43 en Puebla, trece en el estado de México, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca.

Las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados. En las últimas horas se ha llegado a revisar a la baja el recuento de fallecidos.

El Servicio Sismológico de Nacional de México ha contabilizado un total de once réplicas en las últimas horas tras el terremoto registrado el martes al mediodía en el centro del país.

El terremoto tuvo lugar poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 en la escala de Richter que dejó más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Se da la circunstancia de que tal día como el 20 de septiembre, hace justo 32 años, se produjo otro seísmo en México que dejó miles de víctimas mortales.

Al menos 20 niños y 2 profesores muertos tras derrumbarse una escuela en el sur de México. Vídeo: Agencia/Atlas Foto: EFE

Un español fallecido y al menos 20 desaparecidos



Respecto a los españoles, más de una veintena siguen sin estar localizados, según un nuevo balance del Ministerio de Exteriores y de Cooperación, que únicamente ha confirmado un fallecimiento.

Fuentes de Exteriores han informado a Europa Press de más de 20 españoles sin localizar, si bien los datos evolucionan muy rápidamente y, a medida que entran nuevos avisos, también hay otros que se desactivan, por lo que no se trata de un balance cerrado.

Embajada y consulado activaron ya el martes la célula de crisis y están en contacto con las autoridades locales, tratando de contactar con la colonia española y atendiendo a familiares en México y en España.

El teléfono de emergencia consular es el 5542468136. Exteriores ha facilitado además otros teléfonos del consulado general de España en México disponibles para información: 52804383, 52817113, 52804758 y 52804633.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, ha pedido este miércoles a sus homólogos de la comunidad iberoamericana medios especializados para el desescombro y la localización de personas, y el Gobierno español trabaja ya en esa petición.

"Nos preparamos para responder a la llamada de México con medios especializados. Le he transmitido personalmente a Luis Videgaray nuestro apoyo", ha escrito en Twitter el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.