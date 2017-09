Merkel se examina para seguir

Con los sondeos claramente a su favor, la canciller alemana, Angela Merkel, se examina el próximo día 24 para un cuarto mandato que se le presenta tan de cara como hace cuatro años, cuando, como ahora, sacaba a su rival, Peer Steinbrück (SPD), la misma ventaja de quince puntos con que ahora supera al también socialdemócrata Martin Schulz.

La cristiano-demócrata y el expresidente de la Eurocámara se enfrentan hoy en el único debate televisado de la campaña presidencial

. El cara a cara no promete ser bronco, visto el carácter poco dado a los excesos verbales de los contendientes; no obstante, Schulz deberá buscar algún punto de fricción si quiere recuperar algo del "efecto" que se le atribuía a primeros de año, cuando se hizo con la cabeza de cartel del SPD. Si no, correrá la misma suerte que sus tres predecesores: Gerhard Schröder (2005), Franz Walter Steinmeier (2009) y Steinbrück (2013) y podría acabar formando parte de la tercera "gran coalición" de la era Merkel, después de las formalizadas después de los comicios de 2005 y 2013.

Problemas internos

Schulz no llega a estas elecciones con el desgaste de la acción de Gobierno -algo que sí les ocurrió a Steinmeier y a Steinbrück, ministros de Merkel entre 2005 y 2009-, pero necesita encontrar un flanco débil en la rocosa líder cristiano-demócrata. Y puede encontrarlo en asuntos como la precariedad laboral y las exiguas pensiones de la era de la austeridad. O en las tensas relaciones con Turquía. Pero no, se barrunta, en el siempre espinoso asunto de la acogida de refugiados, dos años después de que Merkel abriera de par en par las puertas de Alemania a los solicitantes de asilo. Es el asunto que más guerra le ha dado a la canciller, hasta el punto de que su partido hermano bávaro, la CSU, se negó en redondo a seguirle los pasos. No así el SPD, que, como socio de la "gran coalición", dio su visto bueno a la controvertida decisión.