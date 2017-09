Donald Trump: ''Corea del Norte es una vergüenza para China''

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha condenado el nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte, un país que calificó de "hostil" y "peligroso" y que, según subrayó, se ha convertido en una "vergüenza" para China.





North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.