Arrollado en Londres un grupo de islámicos que salía del rezo nocturno en una mezquita

Londres vivió ayer una nueva jornada de conmoción después de que el domingo a medianoche un británico de 47 años, Darren Osborne, arrollase con una furgoneta a un grupo de fieles que salían de orar del Centro de Bienestar Musulmán, en el que se ubica la mezquita de Finsbury Park, en el norte de la ciudad, cerca del estadio del club de fútbol Arsenal. La agresión, que la policía investiga como un atentado terrorista, causó la muerte de una persona y heridas a otras diez, dos de las cuales se encuentran graves.

Testigos aseguraron que, tras el atropello, el atacante salió de la furgoneta dando puñetazos y gritando: "¡Voy a matar a todos los musulmanes!", antes de ser reducido por tres personas que se encontraban junto al templo y lo entregaron a los agentes policiales que, en esos momentos, se desplazaban por la zona en una furgoneta.

Un imán de la mezquita, Mohammed Mahmoud, explicó que él y un grupo de fieles evitaron que la multitud linchara al hombre, que según las autoridades actuó en solitario, iba desarmado y no estaba fichado. Osborne está casado, tiene cuatro hijos y reside en Cardiff, la capital galesa.

Respecto al hombre que murió tras el atropello, el imán puntualizó que había perdido la conciencia poco antes y que varias personas habían acudido a atenderle. Cuando la furgoneta se abalanzó sobre los fieles, el hombre había recuperado otra vez la conciencia, según Mahmoud, quien no quiso puntualizar si su muerte fue consecuencia directa del ataque. "Será el análisis del forense el que dictamine cómo murió", subrayó el imán. La policía londinense confirmó que no están claras las causas de esta muerte y que investigará su eventual vinculación con el atropello masivo.

Para el imán Mahmoud, la acción contra los fieles de Finsbury Park "quizás sea la prueba de la demonización que se ha hecho de la comunidad musulmana", que en las últimas semanas ha sido objeto de reiteradas agresiones por odio. El secretario de Estado de Seguridad, Ben Wallace, corroboró "un crecimiento de la ultraderecha" en el país.

El de la medianoche del domingo es el cuarto atentado terrorista perpetrado en Reino Unido desde el pasado 22 de marzo, con la característica distintiva de que su islamofobia arroja un signo contrario a los tres anteriores, reivindicados por el yihadista Estado Islámico. La sucesión de agresiones, unida al incendio que la pasada semana acabó con la vida de al menos 80 personas en un edificio londinense, ha agudizado la inestabilidad política del país.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, que en las elecciones del pasado día 8 quedó en minoría, hizo ayer por la mañana una declaración de condena ante su residencia oficial de Downing Street. En ella, May sostuvo que el ataque es "tan nauseabundo" como los recientes atentados de Londres y Manchester. "Este fue un ataque contra musulmanes cerca de su lugar de oración", denunció, subrayando que "como todos los actos de terrorismos busca dividirnos". "El odio y el mal de este tipo nunca triunfarán", proclamó May.