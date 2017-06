Detenido un hombre con un cuchillo cerca del Parlamento británico

Un hombre fue detenido hoy ante el Parlamento británico, en el barrio londinense de Westminster, bajo la sospecha de portar un cuchillo, informó Scotland Yard.



El hombre, que llevaba pantalones negros y una sudadera gris, fue retenido por agentes armados, indicó la fuerza policial, que ha puntualizado que ninguna persona ha resultado herida.







Man arrested near Palace of #Westminster re possession of a knife. No reported injuries. https://t.co/5fSBHqSp45 pic.twitter.com/M9qfKffF18