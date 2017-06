La Policía británica niega que Ignacio Echeverría muriera por disparos de sus propios agentes

"Algo muy triste y muy duro se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso", dijo ayer Ana Echeverría sobre el comportamiento de su hermano Ignacio, de 39 años, que se enfrentó a los yihadistas que atentaron el pasado sábado en Londres para proteger a una mujer, antes de caer él mismo asesinado a puñaladas. No a tiros de los agentes, posibilidad con la que algunos medios han especulado y que la Policía londinense negó ayer taxativamente.

Ana y su hermano Enrique viajaron a Londres para reunirse con el juez forense Andrew Harris en el juzgado de Southwark, cercano al lugar del ataque yihadista. Las autoridades británicas les permitieron velar el cadáver de Ignacio, cuyo cuerpo será repatriado a España previsiblemente mañana, tres días antes de lo previsto.

Pese a la demora de cuatro días en la identificación de Ignacio Echeverría como una de las ocho víctimas mortales de los ataques, la familia del ferrolano se desmarca de las críticas que esa tardanza ha suscitado entre varios ministros del Gobierno español. Es más, agradeció a las autoridades británicas su actuación y la información que ayer les proporcionó.

"Los oficiales ingleses están haciendo todo lo que pueden para ayudarnos y para que podamos reunirnos cuanto antes, especialmente mi madre, con el cuerpo de mi hermano", subrayó Ana Echeverría, sin perder la entereza en ningún momento.

Su hermano Enrique se esforzó en dejar claro que "esas cosas que han salido en la prensa no las compartimos, se han portado muy bien", dijo sobre las autoridades británicas.

La Policía Metropolitana de Londres negó ayer que Echeverría muriera por disparos de sus agentes durante la respuesta al ataque yihadista, en el que perecieron ocho personas y 48 fueron heridas.

Un portavoz de la Policía de Londres dijo a "Efe" que "no reconoce" las alegaciones que había leído en la prensa española de que "un miembro del público recibió un disparo mortal de la Policía", no obstante lo cual precisó que un ciudadano sí resultó herido de bala, aunque no está grave.

La familia del fallecido también agradeció el apoyo de los dos amigos de Ignacio, Guillermo y Javier, que estaban con él cuando los yihadistas la emprendieron a cuchilladas. Según relató su familia, Echeverría se lanzó contra un terrorista que intentaba apuñalar a una mujer. Él volvía de montar en monopatín y no dudó en valerse de la tabla para golpear al agresor, por lo que ya se le conoce como "el héroe del monopatín". Después fue abatido a puñaladas.

Según la versión que Guillermo, uno de los dos amigos que le acompañaban, facilitó a Joaquín Echeverría, otro hermano del fallecido, Ignacio llegó a enfrentarse a los tres terroristas a la vez antes de ser asesinado. Según el relato del amigo, mientras iban en bicicleta, de regreso de una tarde patinando, vieron a lo lejos lo que "parecía una pelea y gente huyendo".

En ese momento un policía que acababa de llegar al lugar cayó herido tras ser agredido por los atacantes. Pero, mientras, "Ignacio ya estaba pegando con la tabla a los tres terroristas a la vez. Y ellos protegiéndose como podían. Al rato tiraron a Ignacio al suelo con una puñalada", explicó Joaquín Echeverría, siempre de acuerdo con el relato del amigo de Ignacio, que tuvo que salir corriendo "porque un terrorista se dirigía hacia él".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, elevó ayer el rango de la distinción que hoy pedirá al Consejo de Ministros que se conceda a título póstumo a Ignacio Echeverría. Rajoy adelantó el miércoles que había solicitado que se le concediera la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil. Pero hoy avanzó que pedirá para él la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Por otro lado, España quiere que la Unión Europea (UE) establezca para todos sus estados miembros un mismo protocolo de asistencia a las víctimas de atentados terroristas con una directiva que mejore su protección e impida que se repita el "inhumano trato" a la familia de Ignacio Echeverría.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "evaluará" hoy lo sucedido con Echeverría en una reunión de los ministros de Interior de la UE. La idea es que en ningún país del bloque pueda demorarse tanto tiempo la identificación de un desaparecido, sobre todo "cuando ese país tiene las pruebas para identificar a una persona".

Zoido reiteró que demorarse cuatro días para informar a la familia de la situación de un desaparecido tras un atentado "no puede volver a repetirse" porque, una vez que se produce un atentado terrorista, la "prioridad" de las autoridades de ese país debe ser detener a los autores pero también asistir "de forma rápida e integral a las víctimas".

Zoido destacó que solo España, Italia y Francia disponen de leyes específicas para las víctimas del terrorismo.

Entre tanto, ayer se siguieron sucediendo las muestras de solidaridad con la familia de Echeverría y las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo y de reconocimiento a su valentía. "Todos nos sentimos orgullosos de Ignacio Echeverría", escribió Rajoy en su cuenta de Twitter.

Entre las muestras de solidaridad, el municipio de Las Rozas, donde reside la familia de Echeverría, convocó una concentración en su memoria y avanzó la intención de que lleve su nombre un espacio público de esta localidad.

Las Cortes Valencianas guardaron un minuto de silencio, el Ayuntamiento cántabro de Comillas (de donde procede la madre del joven asesinado) decretó un día de luto oficial, y el Ayuntamiento de As Pontes (A Coruña), municipio en el que residió de pequeño, decretó tres días de luto oficial y anunció que un parque de la localidad llevará su nombre.