Putin: "No tengo días malos, no soy una mujer"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha concedido una entrevista al director de cine Oliver Stone en el que muestra su cara más reaccionaria. "No tengo días malos porque no soy una mujer" o "no compartiría ducha con una persona gay" son algunas de las frases vertidas por el mandatario en el documental, titulado ´Las entrevistas de Putin´ y que se emitirá en el canal Showtime.

A la pregunta de Stone de si suele tomarse días libres en su presidencia, Putin explicó que no tiene "días malos" puesto que "no soy una mujer". "No quiero ofender a nadie. Es la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales", añade. A otra pregunta sobre si en su país existe discriminación hacia loa homosexuales, Putin niega tal extremo, pero asegura que no se ducharía junto a una persona gay. "Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo", dice entre risas.