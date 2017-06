La familia confirma la muerte del gallego Ignacio Echeverría en los atentados de Londres

La familia de Ignacio Echeverría confirma la muerte dejoven gallego, de 39 años que perdió la vida al intentar auxiliar a una mujer que estaba siendo apuñalada en las cercanías del mercado de Borough, durante los atentados de Londres. Ha sido su hermana Ana, a través de un mensaje de Facebook, quien ha avanzado el trágico final. Permanecía desaparecido desde el pasado sábado, cuatro agónicos días para su entorno. El peor de los finales para un hombre cuya valentía le ha costado la vida. Hasta 2.000 firmas se han recogido ya para proponerle a la Medalla del Mérito Civil.

Ana Echeverría escribía este emotivo mensaje:

"Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él... Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible".

Poco después Moncloa emitía un comunicado en el que trasladaba sus condolencias a la familia y su admiración por la valentía del ferrolano. Horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, confirmaba que los familiares podrían estar con el cuerpo de Ignacio Echeverría este jueves, un deseo que ya había mostrado Ana, la hermana del gallego de 39 años, en su publicación en Facebook.

La familia pasó de la sorpresa del primer momento a la desolación y el enfado generalizado por el inexplicable retraso en confirmar la identificación del cuerpo. Cuatro días de incertidumbre que hoy han obligado al Gobierno británico a dar explicaciones.

Reino Unido se defiende

El Gobierno británico ha salido al paso de las críticas que está recibiendo por la lentitud con la que se está procediendo a identificar a las víctimas del atentado de Londres del sábado, subrayando que se trata de un "proceso complejo y desafiante".



"Identificar a grandes números de víctimas en un grave incidente es un proceso complejo y desafiante", ha afirmado el Ejecutivo de Theresa May en un mensaje enviado a la prensa extranjera.



"La identificación precisa de las víctimas es crucial y se toman todos los cuidados para garantizar que se hace lo más rápido posible y conforme a los más altos estándares, con la debida consideración a las familias, en enlace con el responsable de identificación y el forense", ha añadido.

Londres llora a las víctimas de los atentados

Las redes se tiñen de luto



Nada más confirmarse la muerte del gallego, las autoridades y ciudadanos anónimos han empezado a publicar un sinfín de mensajes de pésame. Uno de los primeros ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Reacciones a la muerte de Ignacio Echeverría en el atentado de Londres

Juan Ignacio Zoido tacha la lentitud de "inhumana"



El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tachado de "inhumano" y de "desesperante" que Reino Unido no haya dado todavía ninguna información sobre el gallego Ignacio Echeverría, desaparecido desde el pasado sábado cuando se perdió su paradero en la zona del Puente de Londres, donde se produjo un atentado yihadista que causó la muerte de siete personas.

El ministro ha asegurado que no hay ninguna novedad sobre Echeverría, al mismo tiempo que ha dicho que espera que "se reduzca" el plazo de "24 o 48 horas" que las autoridades británicas han pedido para dar información. Zoido, que ha recalcado que está "acompañando" a los familiares "en todo momento", ha destacado su "comportamiento ejemplar" ante una situación tan "angustiosa": "Han pasado muchas horas", ha dicho Zoido, insistiendo en la petición de que "no se demore más" la "angustia" de no saber el paradero de Echeverría.

La policía eleva a ocho las víctimas mortales en el atentado de Londres

La "perpejlidad" de Dastis

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha expresado este miércoles "cierta perplejidad" por el hecho de que "más de tres días después" del atentado de Londres "no haya podido confirmarse cuál es la situación" de Ignacio Echeverría, español de 39 años desaparecido desde entonces.



"Realmente es difícil poder comprender este retraso", ha dicho en rueda de prensa en Moscú, donde se ha reunido su homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde allí ha tratado de apremiar a las autoridades británicas recalcando que la familia vive una "situación de zozobra" y casi "inhumana". El martes por la tarde el hermano de Ignacio, Joaquín Echeverría, dijo en su cuenta de Facebook que las autoridades británicas les han pedido 24 o 48 horas más.



"Podemos respetar cualesquiera protocolos que deban ser puestos en práctica, pero hay que tener en cuenta la situación en la que vive la familia, que también son víctimas, una situación que no está lejos de poder ser calificada como inhumana", ha advertido el jefe de la Diplomacia.

Un patín como defensa

Ignacio Echeverría iba en bicicleta cuando advirtió cómo los terroristas apuñalaban a una mujer. "En ese momento se tiró de la bicicleta y golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo", aseguraba la familia según lo que han relatado los amigos que le acompañaban. Estos destacaron que fue el único que se separó del grupo para ayudar a la mujer y que la última imagen que tienen de él es tendido en la acera. "Fue un valiente; se enzarzó para salvar a la mujer", enfatiza la familia.

Ignacio Echeverría residía en Londres y trabajaba en el banco HSBC, nació en Ferrol y era hijo de un ingeniero, Joaquín Echeverría, quien trabajó durante años en As Pontes. Su residencia actual en España, adonde se trasladó la familia, quedó establecida en el municipio madrileño de Las Rozas.