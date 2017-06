El tercer terrorista de Londres es Yusef Zaghba, un italo-marroquí detenido en 2016

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la identidad del tercer autor del atentado en Londres del sábado como Youssef Zaghba, de 22 años, italiano de origen marroquí y que no estaba fichado por los servicios de inteligencia, tal y como había adelantado el diario italiano 'Il Corriere della Sera'..



En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, Scotland Yard indicó que ese hombre, que junto con sus otros dos cómplices también hirieron a 48 víctimas, 18 en estado crítico, "no era objeto de interés de la policía ni de los servicios secretos británicos".





All three #LondonBridge #BoroughMarket attackers now named by police.Please contact us with any info about these men https://t.co/fRuWy2tAHh pic.twitter.com/HFDOP0Bx1D