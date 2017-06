La familia del gallego desaparecido en Londres acusa a May de ocasionarles una "agonía innecesaria"

Enfado de la familia de Ignacio Echeverría con el Ejecutivo que lidera Theresa May. Fernando Vergara, pareja de la hermana del gallego desaparecido tras el atentado terrorista, ha empleado las redes sociales para manifestar el descontento con el Gobierno británico por la falta de información y por la "agonía innecesaria" que está causando la falta de información entre los allegados de uno de los héroes de Londres. El propio Vergara concluye que llevan un total de 63 horas sin saber nada sobre Ignacio, que no figura entre los 48 heridos en el ataque perpretado el pasado sábado en la capital del Reino Unido.





@Number10gov families of the victims of LB attacks feel mistreated by lack of information leading to unnecessary agony. 63 hrs still no news