Un amigo de Ignacio Echeverría: "Vi cómo le apuñalaban"

Ignacio Echeverría lleva desaparecido desde el momento del atentado del pasado sábado en Londres. Guillermo, uno de los amigos que iban con el gallego en el momento del acto terrorista, habló para 'Noticias Cuatro'. "Parecía que había una pelea unos metros adelante. Vemos que hay un tío pegando a una chica. De repente, lo próximo que recuerdo es a Ignacio allí, como en la pelea, dándoles patinazos a todos los tíos que estaban allí (los terroristas). Un patinete contra un cuchillo y tres o cuatro tíos que te van a matar. Tienes que tener mucho valor", destaca el amigo de Ignacio Echeverría.

Guillermo, uno de los testigos de los hechos, prosiguió narrando lo acontecido el pasado sábado. "Ignacio estaba en el suelo y le he perdido. Lo próximo que recuerdo es que ya tenía a uno a dos metros o a metro y medio, que ya lo tenía yo al lado. Cogí mi bici y salí de ahí lo más rápido que pude. Yo he visto como le apuñalaban", declara.

El amigo de Ignacio Echeverría destaca la bondad del gallego, uno de los héroes del atentado de Londres. "El tiempo que Ignacio ha estado con ellos es tiempo que otra gente ha aprovechado para salvar su vida".

En la tarde de este martes la Embajada de España en Londres y el Ministerio de Asuntos Exterior todavía no tienen conocimiento oficial del resultado de las pruebas de ADN. "No hay novedades", aseguraba un portavoz de la Oficina de Información Diplomática. Hoy se conocía que Ignacio Echeverría no figura en la lista de 48 heridos identificados.