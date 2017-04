Trump comenta a los legisladores que estudia un ataque de represalia contra Siria

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha reconocido ante algunos miembros del Congreso que estudia el lanzamiento de una operación militar contra Siria en represalia por el ataque químico perpetrado el martes en la región de Idlib, que mató a un centenar de personas e hirió a 400, según fuentes citadas ayer por la CNN.



Trump afirmó que el ataque ha "cambiado" su actitud hacia el conflicto, así como su apreciación del presidente sirio, Bashar al Assad, notablemente más comprensiva que la que tenía Obama. El mandatario deslizó la posible adopción de medidas, aunque evitó entrar en detalles: "Ya lo veréis", dijo.



Según la CNN, Trump comentó a los congresistas las posibles opciones, entre ellas el ataque militar. El magnate se ha remitido oficialmente, en todo caso, a la decisión que adopte su secretario de Defensa, el general James Mattis.



El sonido de esos tambores de guerra llega al día siguiente de que Rusia impidiera que la ONU sancionase a Siria por el ataque del martes. Moscú mostró una oposición frontal a la resolución presentada por Occidente, por lo que esta no fue ni siquiera sometida a votación, ya que el "no" ruso tiene fuerza de veto. Rusia denunció que la resolución pretendía condenar antes de investigar la autoría del ataque, que Occidente achaca al régimen de Damasco. La imposibilidad de acordar una resolución en el Consejo de Seguridad fue calificada de "vergüenza" por Merkel.



El presidente ruso, Vladímir Putin, abogó ayer por que se haga esa investigación internacional "exhaustiva e imparcial" y consideró "inadmisible" que se lancen "acusaciones infundadas contra cualquier parte" mientras no se proceda a la investigación.



Además, el Gobierno ruso rechazó unas acusaciones del vicepresidente de EE UU quien sostuvo que Moscú dejó pasar un remanente del arsenal químico sirio durante el proceso en el que Damasco se deshizo de sus armas tóxicas. El Kremlin recordó a EE UU el papel que Washington desempeñó, al lado de Rusia, en el desarme de 2013-2014.



El dictador Bachar al Asad se quejó de que, en contra de lo que había pensado estos últimos meses, las políticas de Washington no han cambiado y tanto EE UU como Europa siguen apoyando a los "terroristas" que luchan contra su Gobierno. Asad califica de "terroristas" a todas las fuerzas opuestas al régimen de Damasco.