May no negociará sobre la soberanía del Peñón sin aprobación de los gilbraltareños

El Reino Unido no negociará sobre la soberanía de Gibraltar con la población del Peñón en contra. Éste es el mensaje que la primera ministra británica, Theresa May, trasladó ayer al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su primer encuentro después de que Londres activara el proceso de divorcio con la UE, y Bruselas aclarara que ningún acuerdo futuro entre el bloque y su socio saliente podrá ser aplicado en el Peñón si antes España no le da su visto bueno.



"El Reino Unido buscará el mejor acuerdo posible para Gibraltar ante la salida del Reino Unido de la UE y no habrá negociación sobre la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de su pueblo", afirmó el portavoz de la "premier" al término de la reunión de casi dos horas con Tusk, que, por su parte, respondió que "no" cuando los periodistas le preguntaron si se había tocado el asunto.



Sin embargo, según fuentes británicas y europeas citadas por la agencia "Europa Press", la cuestión fue abordada en la reunión, que discurrió en un ambiente "amistoso" y "positivo". En concreto, acordaron mantenerse "en contacto de manera regular y tratar de rebajar las tensiones que puedan surgir, incluso cuando se discuta de asuntos inevitablemente difíciles como Gibraltar", detallaron las fuentes europeas.



May elogió el enfoque "constructivo" del borrador de directrices para la negociación del "Brexit" que Tusk hizo público la semana pasada. Ese borrador, precisamente, es el que establece la exigencia de que España y el Reino Unido alcancen un consenso para que el futuro acuerdo entre Londres y el bloque rija también para el Peñón.



La reunión May-Tusk coincidió con la publicación de un artículo en "The Guardian" en el que el exministro laborista Peter Hain propone que se estudie la alternativa de la cosoberanía que defiende España. Hain, que fue ministro para Irlanda del Norte y antes para Europa, pide a May que evalúe la posibilidad de "resucitar la soberanía compartida" para que los gibraltareños tengan más libertad y seguridad.



"La única concesión que los gibraltareños tendrían que hacer es poner una bandera española en la Roca junto con una británica. Su querida ciudadanía británica, tradiciones, su aduana y forma de vida no serían modificadas, excepto para mejor, porque desaparecería el asedio de España", argumenta el exministro de Tony Blair, que en 2002 intentó negociar con España un acuerdo sobre cosoberanía del Peñón.Hain pone como ejemplo el caso de Andorra, donde el presidente francés y el obispo de Cataluña son "copríncipes".